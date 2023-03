Montello, ecco il nuovo piano per il recupero dell’area Filartex (Di mercoledì 15 marzo 2023) Montello. È stato presentato all’auditorium del Comune di Montello il nuovo piano di sviluppo dell’area Filartex. L’area dell’ex Manifattura Maffeis è costituita da un complesso produttivo oggi dismesso nel centro urbano del paese, a pochi passi dal municipio. Le ultime attività produttive tessili risalgono al 2015. La struttura, realizzata nei primi anni ‘80 del secolo scorso, è costituita da edifici a uso laboratorio, magazzini, officine e un edificio a due piani a uso uffici, oltre alcune tettoie esterne. L’incontro è stato un momento di confronto tra diversi attori che, da prospettive diverse, si sono interrogati sul riutilizzo dell’area. “Come amministrazione abbiamo la necessità e il dovere di riqualificare un‘area così importante e vasta, collocata in una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023). È stato presentato all’auditorium del Comune diildi sviluppo. L’area dell’ex Manifattura Maffeis è costituita da un complesso produttivo oggi dismesso nel centro urbano del paese, a pochi passi dal municipio. Le ultime attività produttive tessili risalgono al 2015. La struttura, realizzata nei primi anni ‘80 del secolo scorso, è costituita da edifici a uso laboratorio, magazzini, officine e un edificio a due piani a uso uffici, oltre alcune tettoie esterne. L’incontro è stato un momento di confronto tra diversi attori che, da prospettive diverse, si sono interrogati sul riutilizzo. “Come amministrazione abbiamo la necessità e il dovere di riqualificare un‘area così importante e vasta, collocata in una ...

