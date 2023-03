Money Shot: la storia di PornHub, la recensione: il desiderio interrotto da parole mal assortite (Di mercoledì 15 marzo 2023) La recensione di Money Shot: la storia di PornHub, film documentario che tanto vorrebbe dire, ma poco condivide sulla storia della nota piattaforma e sulle diatribe di cui è diventata oggetto nel corso degli anni. Che si voglia o no, PornHub desta scalpore e interesse. Il colosso del porno è un canale di attenzioni da parte di spettatori spinti sia dal desiderio che dalla timida curiosità per qualcosa conosciuto solo all'esterno, e mai veramente approfondito. Una lacuna conoscitiva che, come sottolineeremo in questa recensione di Money Shot: la storia di Porn Hub, il documentario diretto da Suzanne Hillinger e disponibile su Netflix cerca di colmare, tra successo e zone oscure di un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi: ladi, film documentario che tanto vorrebbe dire, ma poco condivide sulladella nota piattaforma e sulle diatribe di cui è diventata oggetto nel corso degli anni. Che si voglia o no,desta scalpore e interesse. Il colosso del porno è un canale di attenzioni da parte di spettatori spinti sia dalche dalla timida curiosità per qualcosa conosciuto solo all'esterno, e mai veramente approfondito. Una lacuna conoscitiva che, come sottolineeremo in questadi: ladi Porn Hub, il documentario diretto da Suzanne Hillinger e disponibile su Netflix cerca di colmare, tra successo e zone oscure di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... green_milano : RT @CorriereLOGIN: Attraverso testimonianze di performer ed ex dipendenti, viene raccontato come il portale sia diventato uno dei siti più… - CorriereLOGIN : Attraverso testimonianze di performer ed ex dipendenti, viene raccontato come il portale sia diventato uno dei siti… - GianlucaOdinson : Money Shot: la storia di Pornhub: il trailer ufficiale del documentario in arrivo su Netflix -