Mondiali 2030, Marocco si candida insieme a Spagna e Portogallo (Di mercoledì 15 marzo 2023) In Ruanda Gianni Infantino e i rappresentanti del regno del Marocco annunciano la candidatura congiunta, la prima intercontinentale per il Mondiale ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 15 marzo 2023) In Ruanda Gianni Infantino e i rappresentanti del regno delannunciano latura congiunta, la prima intercontinentale per il Mondiale ...

