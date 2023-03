Mondiali 2026, più squadre e più partite. Ecco in cosa consiste la nuova formula promossa dalla Fifa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cambia il regolamento in vista della Coppa del Mondo 2026. In seguito alla riunione del Consiglio della Fifa in Ruanda, si sono decisi una serie di cambiamenti per i prossimi Mondiali. Le nazionali partecipanti saranno 48, divise in 12 gironi da 4 formazioni ciascuno. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze. Così facendo, saranno introdotti i sedicesimi di finale, mentre finora la fase ad eliminazione diretta partiva dagli ottavi. Per alzare la coppa, dunque, sarà necessario disputare 8 partite e non 7. “Il formato rivisto – ha spiegato il comunicato della Fifa – garantisce che tutte le squadre giochino un minimo di tre incontri, fornendo tempi di riposo equilibrati tra un match e l’altro”. Il prossimo Mondiale sarà ospitato da tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cambia il regolamento in vista della Coppa del Mondo. In seguito alla riunione del Consiglio dellain Ruanda, si sono decisi una serie di cambiamenti per i prossimi. Le nazionali partecipanti saranno 48, divise in 12 gironi da 4 formazioni ciascuno. Passeranno il turno le prime due classificate di ogni gruppo e le otto migliori terze. Così facendo, saranno introdotti i sedicesimi di finale, mentre finora la fase ad eliminazione diretta partiva dagli ottavi. Per alzare la coppa, dunque, sarà necessario disputare 8e non 7. “Il formato rivisto – ha spiegato il comunicato della– garantisce che tutte legiochino un minimo di tre incontri, fornendo tempi di riposo equilibrati tra un match e l’altro”. Il prossimo Mondiale sarà ospitato da tre ...

