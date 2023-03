Moldova, documento rivela strategia Russia per controllo politico entro 2030 (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Cremlino aveva messo a punto nel 2021 una strategia per prendere il controllo politico della Moldova entro il 2030. Il piano, chiamato “Obiettivi strategici della Federazione Russa in Moldova”, viene rivelato oggi da un consorzio di media investigativi indipendenti, riferisce Ukrainska Pravda. Gli obiettivi del piano sono: 1) Contrastare l’influenza della Nato e dell’Ue; 2) Coinvolgere la Moldova nella Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), alleanza militare fra la Russia e altre 5 ex repubbliche sovietiche; 3) Risolvere il conflitto con l’autoproclamata repubblica filorussa di Transnistria attraverso una mediazione di Mosca; 4) rafforzare i sentimenti filorussi e contrastare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Cremlino aveva messo a punto nel 2021 unaper prendere ildellail. Il piano, chiamato “Obiettivi strategici della Federazione Russa in”, vieneto oggi da un consorzio di media investigativi indipendenti, riferisce Ukrainska Pravda. Gli obiettivi del piano sono: 1) Contrastare l’influenza della Nato e dell’Ue; 2) Coinvolgere lanella Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), alleanza militare fra lae altre 5 ex repubbliche sovietiche; 3) Risolvere il conflitto con l’autoproclamata repubblica filorussa di Transnistria attraverso una mediazione di Mosca; 4) rafforzare i sentimenti filorussi e contrastare ...

