Modena | Tremolada | «L’assist è l’arte del 10 che diverte e fa divertire Serie A? Mai dire mai»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Luca, trequartista del, ha parlato del ruolo e degli obiettivi intervistato da La Gazzetta dello Sport Luca, trequartista del, ha parlato del ruolo e degli obiettivi intervistato da La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «per me è la cosa più bella che ci sia nel calcio, è sempre una grande emozione. Esultanza? Dopo i gol festeggio come un personaggio di One Piece, i Manga sono l’altra grande passione. Nella parola trequartista c’è la parola ‘artista’ e questo per me è il 10 che sie fa. Nel calcio moderno sta scomparendo questo ruolo.A? Maimai, ho 31 e un bel progetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Modena, Tremolada: “Il mio ruolo è quello di un artista. Mi allenavo con Mourinho…” - Mediagol : Modena, Tremolada: “Il mio ruolo è quello di un artista. Mi allenavo con Mourinho…” - psb_original : Modena, Tremolada: 'Se ci salviamo presto possiamo puntare ai playoff' #SerieB - TUTTOB1 : GazzSport: 'Modena, Tremolada fa le carte alla lotta per la A: 'Il Frosinone fa un campionato a parte. Per il secon… - tabellamercatob : Classifica assistmen dopo la 10^ ritorno #SerieB Allunga Tremolada del #Modena, ora a quota 9 Morutan (#Pisa) e Pa… -

... Elia, Stulac, Marconi, Broh, Brunori, Bettella, Sala, Orihuela Squalificati: /(4 - 3 - 2 - 1) : Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino;, Falcinelli;...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Lucaè uno dei giocatori più temibili del, prossimo avversario del Palermo . Il numero 10 ha già collezionato nove assist in campionato e in un'intervista per la Gazzetta dimostra di avere ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'amministratore delegato del, Matteo Rivetti , è stato ospite della trasmissione 'Gialli di Sera' in onda su TRC e ha ... Per...

Modena, Tremolada: "Se ci salviamo presto possiamo puntare ai ... pianetaserieb.it

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta le parole di Tremolada calciatore del Modena. «È sempre un’emozione riuscire a fare un assist. Per il mio modo di essere, di intendere il calcio ...One Piece e il calcio sono due mondi che all'apparenza non c'entrano molto. Ma, per l'appunto, solo in apparenza. Prima di tutto, esiste uno special animato ...