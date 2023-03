Modena Femminile | da giovedì tutte in campo

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il weekend del SettoredelFC parte domani,16 marzo, alle ore 19.30 con la sfida del campionato Uisp che vede protagoniste le ragazze dell’Under 13 impegnate alMaritan con l’Audace di Parma. Sabato 18 marzo, nel pomeriggio (ore 15), nel torneo Csi, l’Under 13 sarà in trasferta a Parma contro il San Leo. Calcio d’inizio alle ore 18 per la Juniores Under 19 che giocherà in Stradello Del Luzzo con il Riccione. Invece le Allieve Under 17 cercheranno i tre punti in palio a partire dalle ore 19 suldel Noceto. La squadra di Eccellenza sarà indomenica alle 14.30: per le ragazze di Massimo Montanini è in scaletta la trasferta di Piacenza con il Besurica. Le gialloblù proveranno a vincere per dare corpo al sogno di giocarsi la promozione in ...