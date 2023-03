Mobilità docenti 2023/2024, l’anno di prova va inserito al fine del conteggio degli anni di servizio? [VIDEO] (Di mercoledì 15 marzo 2023) Proseguono i Question time di Orizzonte Scuola dedicati alla domanda di Mobilità per il personale docente. A rispondere alle domande nell'appuntamento del 14 marzo Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola. L'articolo Mobilità docenti 2023/2024, l’anno di prova va inserito al fine del conteggio degli anni di servizio? VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Proseguono i Question time di Orizzonte Scuola dedicati alla domanda diper il personale docente. A rispondere alle domande nell'appuntamento del 14 marzo Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola. L'articolodivaaldeldi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità docenti 2023, per il trasferimento nel comune di titolarità non si hanno punti per le esigenze di famiglia ht… - Celli_Seba : RT @orizzontescuola: Mobilità docenti 2023, come si compila domanda: inserimento scuole, distretti e comuni. Guida per immagini https://t.c… - GiuliaOnTw : @mariopittoni Si consideri che, se da una parte vi è chi ambisce alla mobilità, dall'altra, sono in tanti i docenti… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, per il trasferimento nel comune di titolarità non si hanno punti per le esigenze di famiglia - Ticonsiglio : ??Mobilità Docenti 2023 2024: date, domanda, come funziona Tutte le informazioni sulle procedure per presentare doma… -