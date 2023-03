Minacce cyber e Spazio Italia e Ue insieme in prima linea

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 marzo 2023) In un contesto che vede il dominio spaziale via via più pervasivo e cruciale ormai per il funzionamento delle moderne società, dalla finanza alla Difesa, le infrastrutture spaziali rischiano sempre più di diventare obiettivo di una vasta gamma di attacchi, inclusi quelli di natura cibernetica. La minacciaai sistemi spaziali è infatti in continua evoluzione. La guerra in Ucraina, in particolare, ha reso ancora più chiaro il legame di forte interdipendenza che esiste tra il dominio spaziale e quello, oltre ad aver evidenziato quanto i sistemi spaziali siano vulnerabili a tali attacchi. In questo scenario vediamo la Nato sviluppare una propria postura spaziale e l’Unione europea che è ancora in una fase di definizione. Ma ciò non garantisce ancora un sufficiente livello di-security per la gran parte delle infrastrutture ...