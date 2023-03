Minacce a centro scommesse per effettuare 31 giocate gratis: tre persone identificate (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMinacciarono il dipendente di un centro scommesse di Piano di Sorrento (Napoli) costringendolo ad effettuare ben 31 giocate su eventi vari senza corrispondergli un solo euro. A distanza di quattro mesi e mezzo dall’episodio, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno individuato tre residenti tra Arzano e Melito di Napoli, tutti già noti alle forze dell’ordine: in base ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, uno di loro è finito in carcere a Poggioreale, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari (uno gravato di braccialetto elettronico): l’accusa è di estorsione aggravata. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sulla base della denuncia presentata dalla vittima, i tre la sera dello scorso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMinacciarono il dipendente di undi Piano di Sorrento (Napoli) costringendolo adben 31su eventi vari senza corrispondergli un solo euro. A distanza di quattro mesi e mezzo dall’episodio, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno individuato tre residenti tra Arzano e Melito di Napoli, tutti già noti alle forze dell’ordine: in base ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, uno di loro è finito in carcere a Poggioreale, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari (uno gravato di braccialetto elettronico): l’accusa è di estorsione aggravata. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sulla base della denuncia presentata dalla vittima, i tre la sera dello scorso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alberto93383706 : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… - anna_giu1 : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… - PietroSiffi : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… - giudice_flora : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… - Marvell48417644 : RT @vadim07751823: I monaci del monastero Pechervskij Lavra di Kiev fedeli al patriarcato di Mosca non lasceranno il centro religioso nonos… -