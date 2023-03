(Di mercoledì 15 marzo 2023) Due serate pensate in grande per festeggiare il, jazz club approdato da New York a, e la storia diThee della sua orchestra. Il 17 e il 18 marzo al 20thversary ...

Milano, vent'anni di Blue Note. Nick The Nightfly: «La musica dal vivo è senza prezzo» leggo.it

Due serate pensate in grande per festeggiare il Blue Note, jazz club approdato da New York a Milano, e la storia di Nick The Nightfly e della sua orchestra. Il 17 e il 18 marzo al 20th Anniversary ...Sono passati vent’anni dal 19 marzo 2003, giorno in cui il Blue Note di Milano aprì per la prima volta le porte al pubblico. Da allora, il locale di via Borsieri si è imposto sulla scena jazz italiana ...