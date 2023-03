Milano-Torino 2023 oggi: orari, programma 15 marzo, tv, percorso, streaming, favoriti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ultima tappa italiana prima della Classicissima. Quest’oggi è il giorno della Milano-Torino, arrivata all’edizione numero 104 e che farà da antipasto alla Milano-Sanremo di sabato. Gara dedicata perlopiù alle ruote veloci, che si daranno battaglia per mettersi in tasca una vittoria che potrà innalzare il morale in vista del 18 marzo. LA DIRETTA LIVE DELLA Milano-Torino DALLE 11.45 percorso Non sono previsti dei veri e propri pericoli per il gruppo. Il percorso si presenta alquanto pianeggiante, con un solo tratto mosso, nella zona del Canavese, dove qualcuno potrà tentare un attacco di sorta, ma il finale in volata è praticamente sicuro. Ultima curva a 400 metri dal traguardo, rettilineo piuttosto largo per impostare lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ultima tappa italiana prima della Classicissima. Quest’è il giorno della, arrivata all’edizione numero 104 e che farà da antipasto alla-Sanremo di sabato. Gara dedicata perlopiù alle ruote veloci, che si daranno battaglia per mettersi in tasca una vittoria che potrà innalzare il morale in vista del 18. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 11.45Non sono previsti dei veri e propri pericoli per il gruppo. Ilsi presenta alquanto pianeggiante, con un solo tratto mosso, nella zona del Canavese, dove qualcuno potrà tentare un attacco di sorta, ma il finale in volata è praticamente sicuro. Ultima curva a 400 metri dal traguardo, rettilineo piuttosto largo per impostare lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Comunque, a conclusione della giornata, tutte le forze politiche hanno condannato le violenze anarchiche di Torino… - AngeloCiocca : Non bastava il vergognoso striscione al liceo di Milano contro Meloni e Valditara, ora a Torino in nome dell’antifa… - you_trend : Sapevate che la capitale più vicina a Milano è Vaduz (Liechtenstein), mentre quella più vicina a Torino e Genova è… - meteogiornaleit : Meteo freddo da Napoli a Roma, da Firenze a Bologna, da Milano a Torino e Genova - MIPiemonte : ?? Autostrada #A4 Torino-Milano ?????? Traffico rallentato per traffico intenso tra Allacciamento Raccordo Falchera-A5… -