Milano | stazione metro Duomo diventa ' Fermata Mm' per spiegare mieloma multiplo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023)15 mar. (Adnkronos) - Parte dalladelladil'iniziativa 'Mm' per diffondere la conoscenza sul. Promossa da Sanofi in occasione del Myeloma Action Month, il mese di sensibilizzazione sul(Mm), la campagna apparirà fino a domenica 26 marzo con affissioni nelle zone binari, mezzanini, corridoi e sottopassi dellaspiegando, attraverso analogie con il viaggio inpolitana, quanto sia articolato, complesso, lungo e faticoso il percorso per chi è affetto da questa malattia del sangue che origina dalla trasformazione tumorale di alcune cellule nel midollo osseo. "Il...