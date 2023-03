Milano - Sanremo | Pidcock non ce la fa | lo sostituisce Narvaez

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Niente da fare, Tomnon ce la fa e non sarà al via delladi sabato: il 23enne britannico di Ineos - Grenadiers sarebbe stato uno dei favoriti dopo la vittoria nella Strade ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MJDItaly : RT @stefanorizzato: Niente @tompidcock alla Milano-Sanremo, dopo la caduta all'ultima tappa della Tirreno. Per lui qualche sintomo di una… - DanieleSportapp : RT @ciclopico_it: Numeri del #ciclismo italiano ???? nella storia della #MilanoSanremo: 5?1? vittorie totali ?? 1?6? anni il digiuno più lung… - OA_Sport : Milano-Sanremo 2023, Tom Pidcock costretto a rinunciare per la caduta nella Tirreno-Adriatico - - stefanorizzato : Niente @tompidcock alla Milano-Sanremo, dopo la caduta all'ultima tappa della Tirreno. Per lui qualche sintomo di… - Anglirupodcast : Brutto colpo per Tom Pidcock il quale, a seguito di una caduta nella tappa di San Benedetto del Tronto, ha subito c… -

Niente da fare, Tom Pidcock non ce la fa e non sarà al via della Milano-Sanremo di sabato: il 23enne britannico di Ineos-Grenadiers sarebbe stato uno dei favoriti dopo la vittoria nella Strade Bianche ...Tre giorni e sarà Classicissima di Primavera. È la prima Monumento della stagione, la più facile a livello altimetrico, ma anche per questo la più incerta. Andiamo a scoprire chi saranno i papabili fa ...