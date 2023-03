Milano-Sanremo 2023, Tom Pidcock costretto a rinunciare per la caduta nella Tirreno-Adriatico (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il conto alla rovescia procede velocemente e di giorni alla Milano-Sanremo ne mancano tre. La prima Classica Monumento è ormai alle porte, più facile a livello altimetrico e per questo dall’esito meno scontato. Una corsa che però deve fare i conti con alcune defezioni importanti che possono andare a scombinare gli equilibri. In primis, si è dovuto prendere atto della rinuncia di Michael Matthews, perché il nemico invisibile (Covid-19) ha colpito ancora. La seconda assenza pesante è quella di Tom Pidcock: il britannico della Ineos Grenadiers ci teneva a lasciare il segno, dopo aver fatto piuttosto bene in territorio italiano, considerando l’autentica perla alla Strade Bianche. E’ stata proprio la squadra ad annunciare il forfait del corridore del Regno Unito, monitorato negli ultimi giorni dai medici del team, dopo aver mostrato leggeri ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il conto alla rovescia procede velocemente e di giorni allane mancano tre. La prima Classica Monumento è ormai alle porte, più facile a livello altimetrico e per questo dall’esito meno scontato. Una corsa che però deve fare i conti con alcune defezioni importanti che possono andare a scombinare gli equilibri. In primis, si è dovuto prendere atto della rinuncia di Michael Matthews, perché il nemico invisibile (Covid-19) ha colpito ancora. La seconda assenza pesante è quella di Tom: il britannico della Ineos Grenadiers ci teneva a lasciare il segno, dopo aver fatto piuttosto bene in territorio italiano, considerando l’autentica perla alla Strade Bianche. E’ stata proprio la squadra ad annunciare il forfait del corridore del Regno Unito, monitorato negli ultimi giorni dai medici del team, dopo aver mostrato leggeri ...

