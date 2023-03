Milano-Sanremo 2023: il percorso ai raggi X. Turchino, Capi, Cipressa e Poggio le asperità principali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo sempre più vicini a riaccogliere le grandi corse di un giorno nel ciclismo internazionale. Mancano solo tre giorni alla Milano-Sanremo, giunta all’edizione numero 114 della propria storia e che cerca il successore di Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), vincitore un po’ a sorpresa lo scorso anno. Una gara lunghissima, di 294 chilometri, che fiaccherà la resistenza dei corridori a stare così a lungo in sella ad una bicicletta. Bisogna attendere metà percorso per la prima vera e propria difficoltà altimetrica, il celebre Passo del Turchino. Due chilometri che rimangono sempre attorno al 4-5%, gli ultimi 400 metri diventano più tosti toccando l’8%, arriverà qui la primissima scrematura in gruppo. Dopo qualche saliscendi dopo il Turchino, c’è un lungo tratto agevole fino al trittico di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo sempre più vicini a riaccogliere le grandi corse di un giorno nel ciclismo internazionale. Mancano solo tre giorni alla, giunta all’edizione numero 114 della propria storia e che cerca il successore di Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), vincitore un po’ a sorpresa lo scorso anno. Una gara lunghissima, di 294 chilometri, che fiaccherà la resistenza dei corridori a stare così a lungo in sella ad una bicicletta. Bisogna attendere metàper la prima vera e propria difficoltà altimetrica, il celebre Passo del. Due chilometri che rimangono sempre attorno al 4-5%, gli ultimi 400 metri diventano più tosti toccando l’8%, arriverà qui la primissima scrematura in gruppo. Dopo qualche saliscendi dopo il, c’è un lungo tratto agevole fino al trittico di ...

