Milano-Sanremo 2023 | i favoriti Tadej Pogacar sfida Wout van Aert e Tom Pidcock

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tre giorni e sarà Classicissima di Primavera. È la prima Monumento della stagione, la più facile a livello altimetrico, ma anche per questo la più incerta. Andiamo a scoprire chi saranno i papabiliper la prossima. Nove vittorie in stagione, un dominio assoluto alla Parigi-Nizza contro il rivale numero uno Jonas Vingegaard, e delle dimostrazioni di forza incredibili:arriva in Italia come uomo più atteso. Lo sloveno della UAE Emirates ha già fatto fuoco e fiamme sul Poggio e il suo scatto praticamente non è quotato. Difficile fare la differenza, fondamentale portar via un gruppetto ristretto e giocarsi con i rivali il successo nello sprint. Gli avversari più accreditati sonovane Tom. Il belga è ...

Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi di(il 3 e il 4 luglio 2023) per poi prendere il palco di due dei più prestigiosi festival italiani: ...... oltre alla partecipazione di Alfio fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group (ABTG spa quotata in borsa a), che ha formato oltre 40.000 persone attraverso programmi audio,...Alberto Bettiol, il ritorno dopo la caduta alle Strade Bianche: '- Torino per ritrovare la gamba. Allai favoriti sono altri: ...

Andiamo a scoprire chi saranno i papabili favoriti per la prossima Milano-Sanremo. Nove vittorie in stagione, un dominio assoluto alla Parigi-Nizza contro il rivale numero uno Jonas Vingegaard, e ...Ma il freddo non cessò e tornò durante il mese di marzo. E lo fece in grande stile proprio il giorno della Milano-Sanremo. 17 marzo 2013: Milano-Sanremo interrotta per neve! La classica di primavera ...