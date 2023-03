Milano, furto in casa di un noto ristoratore di vip, bottino da 1 milione e mezzo di euro (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Sottratti 35 orologi di lusso Un furto milionario è stato portato a segna nell’appartamento di un noto ristoratore di Milano. L’uomo, 71 anni, titolare di diverse società e di un ristorante molto frequentato e apprezzato dai vip e personaggi dello spettacolo, rientrando nella propria abitazione ha scoperto di essere stato vittima di un furto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo, nella serata di ieri 14 marzo, aveva lasciato il proprio appartamento in zona piazza Risorgimento intorno alle 20, per recarsi presso il proprio ristorante. Rientrato a casa dopo la mezzanotte, ha trovato la porta di casa aperta, ma l’appartamento in ordine. Solo che da un cassetto sono stati portati via 95mile euro, i proventi dell’attività di ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Sottratti 35 orologi di lusso Unmilionario è stato portato a segna nell’appartamento di undi. L’uomo, 71 anni, titolare di diverse società e di un ristorante molto frequentato e apprezzato dai vip e personaggi dello spettacolo, rientrando nella propria abitazione ha scoperto di essere stato vittima di un. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo, nella serata di ieri 14 marzo, aveva lasciato il proprio appartamento in zona piazza Risorgimento intorno alle 20, per recarsi presso il proprio ristorante. Rientrato adopo la mezzanotte, ha trovato la porta diaperta, ma l’appartamento in ordine. Solo che da un cassetto sono stati portati via 95mile, i proventi dell’attività di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Milano, furto in casa di un noto ristoratore di vip, bottino da 1 milione e mezzo di euro - Roseinfiore : RT @Corriere: Furto in appartamento da un milione e mezzo: rubati 35 orologi al ristoratore dei vip - Corriere : Furto in appartamento da un milione e mezzo: rubati 35 orologi al ristoratore dei vip - Enzaedma60 : RT @Andrea_V_73: @mariannaaprile Un problema grosso e non solo a Milano, dovrebbero esserci più controlli e leggi più stringenti, essere sc… - AlexLikolo23 : Vittoria decisiva grazie al furto in casa col Barcellona, nel sorteggio beccano il peggior primo posto, arrivati ai… -