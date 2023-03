Milan, svolta per il rinnovo di Leao? “Fiducia crescente. Ecco perché” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rafael Leao e il Milan sarebbero più vicini al rinnovo del contratto. Questi, almeno, gli ultimi 'rumors' che arrivano dai bene informati ... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rafaele ilsarebbero più vicini aldel contratto. Questi, almeno, gli ultimi 'rumors' che arrivano dai bene informati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, svolta per il rinnovo di @RafaeLeao7? 'Fiducia crescente. Ecco perché' - #Calciomercato #mercato #ACMilan #Mil… - PianetaMilan : .@acmilan, svolta per il rinnovo di @RafaeLeao7? 'Fiducia crescente. Ecco perché' - #Calciomercato #mercato… - infoitsport : Mercato Milan, svolta in arrivo per Leao? Le ultime sul rinnovo - CalcioPillole : Grossa novità sul rinnovo di Rafael #Leao: tutti i dettagli e il possibile scenario. - Luxgraph : Sassuolo-Dionisi e i numeri: Napoli, Juve e svolta Laurienté-Berardi -