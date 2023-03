Milan Primavera, decisa l’avversaria in semifinale di Youth League (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Milan Primavera, dopo il successo con l'Atletico Madrid, ha scoperto la sua avversaria in semifinale di Youth League Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il, dopo il successo con l'Atletico Madrid, ha scoperto la sua avversaria indi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Il #Milan Primavera di Ignazio Abate supera l'Atletico Madrid di Fernando Torres e accede alle final four di… - sportli26181512 : Youth League, il Milan affronterà l'Hajduk in semifinale - ferrante_pie : RT @theMilanZone_: ?????? #Milan primavera, in #YouthLeague, la semifinale sarà #Hajduk-Milan: i croati hanno battuto il Dortmund ai rigori. - PianetaMilan : .@acmilan Primavera, decisa l’avversaria in semifinale di Youth League #SempreMilan #ACMilan #Milan - RossoNeroLuca : RT @theMilanZone_: ???? #Milan primavera nella storia. Per la prima volta in semifinale in #UEFAYouthLeague ???? GRANDISSIMI. -