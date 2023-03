Milan, Leao tiene il broncio: ecco le due principali motivazioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rafael Leao, attaccante del Milan, non sta vivendo un bel momento sul terreno di gioco. Ha anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rafael, attaccante del, non sta vivendo un bel momento sul terreno di gioco. Ha anche il contratto in scadenza il 30 giugno 2024

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - infoitsport : Mercato Milan, svolta in arrivo per Leao? Le ultime sul rinnovo - sportli26181512 : CorSera - Milan, le difficoltà di Leao: la nuova posizione in campo non lo agevola: Rafael Leao sta vivendo un mome… - marcullo02 : RT @BigMikeMilan23: @marcullo02 @ReadyPlayer1___ Passiamo ai quarti di Champions? Ottima notizia per il Milan, rinnovo vicino grazie all'in… - BigMikeMilan23 : @marcullo02 @ReadyPlayer1___ Passiamo ai quarti di Champions? Ottima notizia per il Milan, rinnovo vicino grazie al… -