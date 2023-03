Milan, che rimpianto! Il retroscena sul colpo mancato in attacco | News (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe avuto l'occasione di acquistare un attaccante che ha segnato 20 gol in stagione Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe avuto l'occasione di acquistare un attaccante che ha segnato 20 gol in stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - acmilan : Pomeriggio a tinte rossonere per ragazze e ragazzi della #JuniorTIMCup, che hanno visitato il Museo Mondo Milan e i… - ZZiliani : Vorrei tantissimo che la sera di mercoledì 15 marzo ci fossero 3 club italiani, #Milan, #Inter e #Napoli fra le pri… - crisso86rn : @marifcinter Peccato che non è quel Milan...... - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Rocco #Ascone, il nuovo Rabiot che tifa Milan e quei dubbi sulla #Nazionale: “Francia o Italia? Non so” -