Milan ai quarti di finale di Champions League: tutte le possibili avversarie Il Milan ha eliminato il Tottenham e si è qualificato ai quarti di finale di Champions League 2022/2023: ecco allora il riepilogo di tutte le possibili avversarie nel prossimo turno. I rossoneri possono essere sorteggiati contro qualsiasi squadra, comprese quelle di Serie A. LE possibili avversarie DEL Milan AI quarti Benfica (POR) Chelsea (ENG) Bayern Monaco (GER) Inter (ITA) Real Madrid (ESP) Napoli (ITA) Manchester City (ENG)

