Milan ai quarti della Youth Champions League con i “nuovi italiani” | l’atavico problema dei vivai

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ignazio Abate è cresciuto nel. Lui, classe 1986, ci ha messo un po’ per riuscire a essere titolare in prima squadra. Ha dovuto attendere di compiere 23 anni, per l’esattezza. Uscito dal settore giovanile ha girovagato per l’Italia e si è fatto le ossa tra Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Poi, nel 2009-10, ha fatto ritorno alla base e ha collezionato una quarantina di presenze complessive tra campionato e coppe. Ora allena la Primavera rossonera con cui ha appena fatto la storia, centrando la final four. Solo Roma e Juventus c’erano riusciti prima di oggi in Italia, nessun altro. Un’impresa arrivata con una squadra che è lo specchio del calcio giovanile nostrano, composta da tanti giovani calciatori azzurri e alcuni “” più o meno pronti ...