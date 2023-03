Migranti: Schlein, 'nessuno cerca colpevole, ma chiarezza su dinamica' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Quello che scredita l'Italia è avere un governo che non presenzia e sta in silenzio per giorni su una strage come quella che c'è stata e non si pone che il tema di quali alternative hanno le persone che cercano la protezione internazionale che è cosa ben diversa dal decreto flussi". Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera. "Parliamo di persone che scappano da Afghanistan, Siria, da guerre, discriminazione e torture. Mancano vie legali e sicure per l'accesso. Questa è la domanda che si dovrebbe porre il governo e la domanda che abbiamo fatto noi non è tesa alla ricerca un colpevole, ma ad accertare che si faccia piena luce sulla dinamica per evitare che possa accadere di nuovo". "Non abbiamo avuto risposta da Piantedosi, abbiamo chiesto l'informativa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Quello che scredita l'Italia è avere un governo che non presenzia e sta in silenzio per giorni su una strage come quella che c'è stata e non si pone che il tema di quali alternative hanno le persone cheno la protezione internazionale che è cosa ben diversa dal decreto flussi". Così Ellyparlando con i cronisti alla Camera. "Parliamo di persone che scappano da Afghanistan, Siria, da guerre, discriminazione e torture. Mancano vie legali e sicure per l'accesso. Questa è la domanda che si dovrebbe porre il governo e la domanda che abbiamo fatto noi non è tesa alla riun, ma ad accertare che si faccia piena luce sullaper evitare che possa accadere di nuovo". "Non abbiamo avuto risposta da Piantedosi, abbiamo chiesto l'informativa di ...

