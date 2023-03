Migranti | quando si pensa di risolvere il problema partendo dalle conseguenze e non dalle cause

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Ecco, al programma mancava solo la monaca sovranista con gli occhi da matta quando parla di migranti. Ora ho quasi… - Agenzia_Ansa : Sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del… - fattoquotidiano : Meloni, scontro Sallusti-Fornero su La7. “Anche quando lei comandava morivano migranti”. “Non ho mai comandato, io… - civico_x : RT @AlbertoLela: Quando qualche anno fa @matteorenzi sosteneva che i migranti dovevano essere aiutati a casa loro non lo diceva perché era… - GarbaSte : @asofort @DanielePG_Z @borghi_claudio Ma figurati, questo è un ricco bigotto Veneto. Sempre in chiesa e poi esulta… -

'Anchelei comandava morivano'. 'Non ho mai comandato, io ho servito il mio paese' Oggi capita, e da sindacalista che prova ancora a fare il proprio dovere in coscienza sono in grado ...Marattin chiederà all'inquilina di Palazzo Chigi di sapere 'se eintenda presentare in ...sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica dial largo ......perché lì non gli viene riconosciuto il diritto a un futuro umano Ha senso parlare di... come ha detto un celebre afroamericano in una recente intervista, "Dasono ricco e famoso, ho ...

Migranti: quando la morte di centinaia di persone conterà qualcosa Save the Children Italia

Solo una parte resterà in Calabria. Lo sbarco è iniziato da alcune ore. Le operazioni dovrebbero essere abbastanza veloci in quanto i migranti non sono stati soccorsi in mare ma provengono tutti ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...