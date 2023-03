Migranti | polemiche su dl Cutro | Romeo Lega vs Borghi Pd | ' Riprenderemo le norme Salvini' - ' Braccio di ferro interno al governo'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) - L'esponente del Carroccio discute in studio a Omnibus con il rappresentate del Pd, sui nodi del decreto legge di, con la stretta sulla protezione speciale e i flussi. Oggi sarà assegnato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Romeo77111184 : RT @kiara86769608: Dopo le polemiche suscitate sulla tragedia di Cutro con i migranti invitati“a starsene a casa loro”perché “partire è un… - TgLa7 : #Migranti, polemiche su dl #Cutro: @maxromeoMB (Lega) vs @EnricoBorghi1 (Pd): 'Riprenderemo le norme Salvini' - 'B… - francescomila18 : RT @kiara86769608: Dopo le polemiche suscitate sulla tragedia di Cutro con i migranti invitati“a starsene a casa loro”perché “partire è un… - MaxLandra : RT @kiara86769608: Dopo le polemiche suscitate sulla tragedia di Cutro con i migranti invitati“a starsene a casa loro”perché “partire è un… - JohnHard3 : RT @kiara86769608: Dopo le polemiche suscitate sulla tragedia di Cutro con i migranti invitati“a starsene a casa loro”perché “partire è un… -

- L'esponente del Carroccio discute in studio a Omnibus con il rappresentate del Pd, sui nodi del decreto legge di Cutro, con la stretta sulla protezione speciale e i flussi. Oggi sarà assegnato in ...Tornano i sondaggi di Nando Pagnoncelli a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Dallesuial caso surreale delleper il karaoke alla festa di compleanno di Matteo Salvini, fino al nuovo Pd di Elly Schleini: il sondaggista nella puntata di martedì 14 marzo ...La sinistra smetta di fare futilie si unisca alla maggioranza nel chiedere un intervento da parte degli organismi internazionali ". " Ha forse il Pd recuperato le antiche simpatie verso ...

Migranti, nuovo naufragio. Polemica sugli aiuti e sulla protezione speciale RaiNews

Bomba migratoria. Da molte parti emerge il dubbio che la Russia di Putin stia usando l'immigrazione clandestina per indebolire le potenze europee e occidentali. Se n'è parlato nel corso della puntata ...Il Governo Meloni stia in campana, la sinistra è tornata. Non che questo rappresenti un problema serio. Tuttavia, il pericolo nasce dalla ...