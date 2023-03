Migranti | Paita Iv-Az | ' Salvini spieghi in Parlamento dinamica Cutro'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar (Adnkronos) - "Mi attendo che il governo ricostruisca con la dovuta dovizia di particolari e anche con l'umanità che finora è mancata quanto è accaduto a largo di”. Lo ha detto Raffaella, capogruppo di Azione-Italia viva, a Sky Start. “Ladella vicenda è ancora tutta da chiarire. C'è un buco di ore che deve essere spiegato. L'atteggiamento del governo e della presidente del Consiglio non mi è piaciuto. Il ministro, responsabile per competenza delle iniziative della Guardia costiera, venga ina spiegare esattamente, con trasparenza, che cosa è accaduto la notte della tragedia di. Lo deve fare a tutela di tutti: dello Stato italiano, del ruolo della Guardia costiera e della Guardia di finanza”, ha concluso.

Così, al TG1, la Capogruppo al Senato del Terzo Polo, RaffaellaLo afferma in una nota la Capogruppo al Senato di Azione - Italia Viva, Raffaella"L'ennesima tragedia in mare, ancora vite spezzate nella ricerca di un futuro migliore. L'Italia sia unita nel fermare questa carneficina. Basta morti in mare, basta". Così Raffaella, presidente del gruppo Azione - Italia Viva in Senato.

