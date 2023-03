Migranti, oggi il decreto arriva in Senato. Question time di Meloni alla Camera (Di mercoledì 15 marzo 2023) ... da stretta su scafisti a reato di strage in mare: i temi Nei 12 articoli del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è presente una generale stretta su ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) ... da stretta su scafisti a reato di strage in mare: i temi Nei 12 articoli del testo, licenziato dal Consiglio dei ministri e già pubblicato in Gazzetta ufficiale, è presente una generale stretta su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Supponiamo che i nostri 'nemici' #Cina #Russia (che non ci hanno fatto nulla) stiano davvero weaponizzando loro ris… - fattoquotidiano : Ci si aspettava per oggi, in occasione del Question time, un intervento di #Schlein sul tema dei migranti e di… - repubblica : I commenti di oggi: Salvini, Meloni e la vergogna di un karaoke che dimostra il disprezzo per i migranti [di Stefan… - robtic58 : RT @VEParsi1: La Russia ha interesse a destabilizzarci con i migranti, ma a Roma regna la confusione. Ipotesi che la Wagner utilizzi i flus… - ISgalambro : RT @VEParsi1: La Russia ha interesse a destabilizzarci con i migranti, ma a Roma regna la confusione. Ipotesi che la Wagner utilizzi i flus… -