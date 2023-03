Migranti, Mes, emergenza mutui, energia e salario minimo: la Meloni si misura con le opposizioni nel ‘question time’ (Di mercoledì 15 marzo 2023) “La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non spende una parola contro la mafia degli scafisti possa dire lo stesso“, così la premier Giorgia Meloni replicando nell’ambito del question time ora ‘in onda’ alla camera, a Riccardo Magi, di +Europa, in merito al tragico naufragio di Cutro. Un question time che impegna la presidente del Consiglio a misurarsi con l’opposizione, attraverso temi salienti quali i Migranti, l’emergenza mutui, il Mes, ed il salario minimo Migranti, Meloni: “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre” Ma andiamo per ordine. Tornando alla questione Migranti, chiedendo “rispetto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) “La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non spende una parola contro la mafia degli scafisti possa dire lo stesso“, così la premier Giorgiareplicando nell’ambito del question time ora ‘in onda’ alla camera, a Riccardo Magi, di +Europa, in merito al tragico naufragio di Cutro. Un question time che impegna la presidente del Consiglio arsi con l’opposizione, attraverso temi salienti quali i, l’, il Mes, ed il: “Per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre” Ma andiamo per ordine. Tornando alla questione, chiedendo “rispetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : #Meloni: «No ratifica del #Mes in assenza di quadro Ue chiaro anche in materia bancaria; direttiva case green risch… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Meloni-Schlein, primo confronto tra donne leader in Aula. La premier al question time a Montecitorio, ri… - repubblica : Meloni alla Camera: 'Sui migranti l'opposizione calunnia l'Italia per fini politici'. E poi: 'Finché ci sono io nie… - THEODAFFO : RT @sole24ore: #Meloni: «No ratifica del #Mes in assenza di quadro Ue chiaro anche in materia bancaria; direttiva case green rischia danneg… - __Dissacrante__ : Ecco come ti abbatto il salario minimo: riduco le tasse. Spiaggiato #Conte -