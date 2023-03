Migranti: Meloni, 'per fini politici si mette in discussione onore di chi salva vite' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Per fini politici si finisce per mettere in discussione l'onore e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l'Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera rispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa, sul naufragio al largo delle acque libiche di domenica scorsa, chiedendo "rispetto per i servitori dello Stato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Persisce perre inl'e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita perrne altre e sisce per calunniare l'Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità". Così il premier Giorgia, in Aula alla Camera rispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa, sul naufragio al largo delle acque libiche di domenica scorsa, chiedendo "rispetto per i servitori dello Stato".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - fattoquotidiano : Meloni, scontro Sallusti-Fornero su La7. “Anche quando lei comandava morivano migranti”. “Non ho mai comandato, io… - GiovanniTamba : Meloni: 'Sui migranti la nostra coscienza è a posto' Un governo serio si prenderebbe la responsabilità e prendereb… - ammdaniele : RT @strange_days_82: Fabio Dragoni ( Cultura Identità ) :'Il Governo Meloni sta facendo male sul tema immigrazione. In Europa l'Italia non… -