Migranti | Meloni “La nostra coscienza è a posto”

ROMA (ITALPRESS) – "Quello che mi colpisce è che per fini politici si finisca per mettere in discussione e l'onore e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisca per calunniare l'Italia intera che da sola affronta questo dramma, spesso anche per conto di altre nazioni, offrendo strumenti a chi vuole continuare a scaricare tutto il peso del problema su di noi invece di assumersi le proprie responsabilità". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sulla vicenda della segnalazione alle autorità italiane di un'imbarcazione carica di Migranti al largo delle coste libiche nella notte tra 10 e 11 marzo."Finchè ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e qualche volta in pessime condizioni meteo – ha continuato – ci saranno ...

