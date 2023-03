Migranti – Meloni alle opposizioni: “Calunniate l’Italia intera” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La premier interviene al question time alla Camera e parla di Migranti, salario minimo, banche e transizione ecologica – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si difende attaccando l’opposizione sui salvataggi in mare dei Migranti. All’interpellanza di Riccardo Magi, di Più Europa, la premier si dice dispiaciuta che “per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l’Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità. La nostra coscienza è a posto – sottolinea Meloni durante il question time alla Camera -, spero che chi attacca il Governo ma non dice una parola sulle responsabilità degli ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) La premier interviene al question time alla Camera e parla di, salario minimo, banche e transizione ecologica – La presidente del Consiglio Giorgiasi difende attaccando l’opposizione sui salvataggi in mare dei. All’interpellanza di Riccardo Magi, di Più Europa, la premier si dice dispiaciuta che “per fini politici si finisce per mettere in discussione l’onore e l’operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità. La nostra coscienza è a posto – sottolineadurante il question time alla Camera -, spero che chi attacca il Governo ma non dice una parola sulle responsabilità degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - fdragoni : #dimartedi #Dragoni #Meloni #governoMeloni #migranti #Cutro Grazie a @strange_days_82 - fpizzul : La “guerra” dei migranti e il governo Meloni - narvalo1959 : RT @maurobiani: #persone #migranti #profughi #rifugiati #viaggiatori #Meloni #Governo La guida. Oggi su @repubblica -