Migranti | Meloni alla Camera | Nostra coscienza è a posto

Question time in corso alla Camera per Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio risponde, tra gli altri, ai partiti di opposizione su temi quali Migranti, emergenza mutui, Mes, salario minimo.

LaVeritaWeb : Al grido di «vergogna», il partito della gruppettara Schlein usa ogni tragedia pur di mettere in difficoltà la Melo… - stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - fattoquotidiano : Meloni, scontro Sallusti-Fornero su La7. "Anche quando lei comandava morivano migranti". "Non ho mai comandato, io… - blogsicilia : #notizie #sicilia Migranti, Meloni "La nostra coscienza è a posto" - - repubblica: Meloni alla Camera: 'Sui migranti per fini politici l'opposizione calunnia l'Italia'