Migranti, Lollobrigida: "L'Italia continuerà a salvare vite, non possiamo accogliere tutti. Serve contenere" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Migranti, in un'intervista al Corriere della sera il ministro Lollobrigida ribadisce la linea di governo: quella di una declinazione dell'accoglienza mirata a un controllo dei flussi legato a una «forte azione di contenimento» che proceda di pari passo con il lavoro che il presidente del Consiglio Meloni e i ministri dell'esecutivo hanno cominciato a imbastire dal momento dopo l'insediamento a Palazzo Chigi, in Paesi del Nord Africa, in India, in Medio Oriente. Missioni all'estero che, precisa Lollobrigida, «servono proprio a ristabilire da protagonisti rapporti andati perduti nel tempo». E sottolinea: «Il punto è che siamo entrati in una fase storica nuova in cui si è chiusa l'era delle certezze. Dalla tranquillità che certe cose non fossero in discussione — la libertà, i diritti, la sicurezza di un Paese — siamo passati a una in ...

Lollobrigida: 'L'Italia non potrà accogliere tutti, serve una forte azione di contenimento' ...dobbiamo in tempi brevi siglare patti di collaborazione con più Paesi di provenienza dei migranti ... Vogliamo cittadini integrati, non di serie B", ha aggiunto Lollobrigida. Il ministro parla poi di ... Nomine, Salvini a caccia di poltrone. Meloni blinda Eni, Enel e Leonardo ... il ministro Francesco Lollobrigida , il sottosegretario alla Presidenza Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano . Abbonati per leggere anche Leggi anche In tre mesi 20mila arrivi di migranti. ... Attivita' di governo del 9 marzo 2023 ... e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha ... semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Di seguito ... ...dobbiamo in tempi brevi siglare patti di collaborazione con più Paesi di provenienza dei... Vogliamo cittadini integrati, non di serie B", ha aggiunto. Il ministro parla poi di ...... il ministro Francesco, il sottosegretario alla Presidenza Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano . Abbonati per leggere anche Leggi anche In tre mesi 20mila arrivi di. ...... e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco, ha ... semplificano le procedure per l'accesso, attraverso canali legali, deiqualificati. Di seguito ... MIGRANTI, LOLLOBRIGIDA: SERVE CONTENIMENTO 9 colonne MIGRANTI, LOLLOBRIGIDA: “Come sempre abbiamo fatto, e ce ne dà atto anche l'Europa oggi con la commissaria Johansson, continueremo a fare di tutto per salvare vite. E ad accogliere chi fugge dalla guerra, con l'asilo politic ... Migranti, Ministro Lollobrigida: "Impossibile accogliere tutti" Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida in un'intervista al "Corriere ... patti di collaborazione con piu' Paesi di provenienza dei migranti ... “Come sempre abbiamo fatto, e ce ne dà atto anche l'Europa oggi con la commissaria Johansson, continueremo a fare di tutto per salvare vite. E ad accogliere chi fugge dalla guerra, con l'asilo politic ...Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida in un'intervista al "Corriere ... patti di collaborazione con piu' Paesi di provenienza dei migranti ...