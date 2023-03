Migranti, Landini (Cgil): 'Bisogna abrogare la Bossi - Fini e i decreti Salvini' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Maurizio Landini, dal palco del congresso della Cgil a Rimini, ha lanciato alcune proposte sul tema Migranti. "Va abolita la legge Bossi - Fini che ha bloccato la migrazione regolare e ha vincolato il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 marzo 2023) Maurizio, dal palco del congresso dellaa Rimini, ha lanciato alcune proposte sul tema. "Va abolita la leggeche ha bloccato la migrazione regolare e ha vincolato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Fabur94 : Maurizio Landini dice di aver un po’ “corteggiato” Giorgia Meloni per convincerla ad intervenire venerdì al 19° con… - KUNTAKI17968108 : RT @Renzo3Renzo: Migranti che ridono in faccia ai nostri lavoratori dicendo: italiani di mer...,lavorate che ha fare niente ci pensiamo no… - AnnaP1953 : RT @Renzo3Renzo: Migranti che ridono in faccia ai nostri lavoratori dicendo: italiani di mer...,lavorate che ha fare niente ci pensiamo no… - roxibrass : RT @Renzo3Renzo: Migranti che ridono in faccia ai nostri lavoratori dicendo: italiani di mer...,lavorate che ha fare niente ci pensiamo no… -