Migranti, la ong Mediterranea torna in mare con il rapper Ghali a bordo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una nuova Ong torna in mare per i salvataggi. Si tratta della mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, pronta a prestare soccorso ai Migranti che fanno rotta sull’Italia. Nuovo equipaggiamento per l’imbarcazione che sarà dotata di Bayna, un gommone donata in estate dal rapper Ghali. L’imbarcazione verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni in mare. Ghali farà parte dell’equipaggio nella prima missione della mare Jonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di soccorso. Con il rapper, ci sarà anche l’attivista e capomissione di Mediterranea Luca Casarini. Proprio per realizzare il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una nuova Onginper i salvataggi. Si tratta dellaJonio diSaving Humans, pronta a prestare soccorso aiche fanno rotta sull’Italia. Nuovo equipaggiamento per l’imbarcazione che sarà dotata di Bayna, un gommone donata in estate dal. L’imbarcazione verrà fissato con una gru e servirà a coadiuvare le operazioni infarà parte dell’equipaggio nella prima missione dellaJonio, ferma da alcuni mesi per manutenzione e per sbrigare le pratiche burocratiche per l’installazione del nuovo mezzo di soccorso. Con il, ci sarà anche l’attivista e capomissione diLuca Casarini. Proprio per realizzare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - lmisculin : Da ieri sono sulla Geo Barents, la nave di @MSF_ITALIA che soccorre i migranti nel Mediterraneo. Da domani su… - fanpage : “Ci hanno attaccato il telefono in faccia” La Ong Sea Watch ha pubblicato la registrazione delle chiamate alla Gua… - BarbaraPartisa1 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere il lav… - Raffaele_1782 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere il lav… -