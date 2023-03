Migranti, Giorgia Meloni al Question Time: “Ho la coscienza a posto” (Di mercoledì 15 marzo 2023) È il giorno del Question Time per Giorgia Meloni che alla Camera ha dovuto affrontare i temi di governo più delicati a partire dalla Questione Migranti. La vicenda di Cutro tiene ancora banco all’interno del Parlamento e, rispondendo all’interrogazione di Riccardo Magi proprio su questo punto, la Premier si è mostrata certa delle mosse adottate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) È il giorno delperche alla Camera ha dovuto affrontare i temi di governo più delicati a partire dalla. La vicenda di Cutro tiene ancora banco all’interno del Parlamento e, rispondendo all’interrogazione di Riccardo Magi proprio su questo punto, la Premier si è mostrata certa delle mosse adottate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ci si aspettava per oggi, in occasione del Question time, un intervento di #Schlein sul tema dei migranti e di… - davcarretta : - l'Ungheria mette il veto al nuovo accordo di Cotonou perché contiene alcune parti (molto blande) su migrazioni e… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Faremo una campagna nei paesi di origine dei migranti per spiegare che la realtà è diversa da que… - La7tv : #tagada 'Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdi… - Leandromv1999 : RT @ultimora_pol: #Camera Migranti, Giorgia #Meloni: 'La nostra coscienza è a posto: spero che chi attacca il governo e non dice una parola… -