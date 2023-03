Migranti, gen. Tricarico: “Ruolo a Marina militare? No a farraginosità e sovrapposizioni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sembra che si stia materializzando un accordo intergovernativo per assegnare alla Marina militare un nuovo Ruolo nelle attività di ricerca e soccorso in mare. Non essendo disponibile un testo, si fa fatica ad intravedere il seppur minimo beneficio dal punto di vista tecnico di un apporto militare nella gestione delle attività Sar, semmai è vero il contrario essendo facilmente intuibili ulteriori farraginosità nel già complicato scenario dei nostri mari e di quelli limitrofi”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attuale presidente della fondazione Icsa, sull’ipotesi di un coinvolgimento della Marina militare rispetto all’arrivo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sembra che si stia materializzando un accordo intergovernativo per assegnare allaun nuovonelle attività di ricerca e soccorso in mare. Non essendo disponibile un testo, si fa fatica ad intravedere il seppur minimo beneficio dal punto di vista tecnico di un apportonella gestione delle attività Sar, semmai è vero il contrario essendo facilmente intuibili ulteriorinel già complicato scenario dei nostri mari e di quelli limitrofi”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Leonardo, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronauticae attuale presidente della fondazione Icsa, sull’ipotesi di un coinvolgimento dellarispetto all’arrivo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SergioCosta_Gen : Tra poco sarò in diretta su @canale8napoli e sul loro sito, nella trasmissione #Mattinalive Molte le tematiche che… - Frank_Kaly : @VGjondrekaj Che in Libia vi sia un uomo vicino al Kreml è sicuro (gen. Haftar). Che la Russia abbia interesse a f… - gen_napoli : @rtl1025 Ho letto che i migranti di #Cutro arrivavano dalla #Turchia. Ma #UE non paga molto bene #Erdogan per evita… - tg2rai : #Tg2Post, #10Marzo Migranti: arrivi e salvataggi BTP Italia, è boom Ospiti: Giuseppe Di Taranto, Prof. Em. Storia… -

Niente più sigarette all'aperto Finalmente potremo respirare il nostro smog ... un bel divieto di balneazione per i migranti Uno per i peluche all'aperto dopo i lanci a Cutro O ... Le sigarette sono il nuovo valore identitario - libertario che resiste alla repressione La Gen Z ... Covid Toscana: 136 nuovi casi, una persona deceduta ...RidiCasentino si apre con Santomauro 7 Luglio 2016 TOSCANA - Più vicina l'accoglienza dei migranti ... i circoli aretini di tennis ospitano lo Junior Next Gen 2023 1 Marzo 2023 Condividi sui social RSS ... PERCHE' BISOGNA DIFFIDARE TOTALMENTE DELA SINISTRA ATTUALE INSIEME AGLI SCREDITATI DEL M5S 1 gen 2023 - Sono stati oltre 100mila i migranti sbarcati in Italia nel corso del 2022 . Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, dal primo gennaio … Migranti, sbarchi decuplicati nei ... ... un bel divieto di balneazione per iUno per i peluche all'aperto dopo i lanci a Cutro O ... Le sigarette sono il nuovo valore identitario - libertario che resiste alla repressione LaZ ......RidiCasentino si apre con Santomauro 7 Luglio 2016 TOSCANA - Più vicina l'accoglienza dei... i circoli aretini di tennis ospitano lo Junior Next2023 1 Marzo 2023 Condividi sui social RSS ...2023 - Sono stati oltre 100mila isbarcati in Italia nel corso del 2022 . Secondo i dati aggiornati diffusi dal Viminale, dal primo gennaio …, sbarchi decuplicati nei ... Migranti, gen. Tricarico: "Ruolo a Marina militare No a farraginosità ... Adnkronos