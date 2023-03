Migranti, effetto Saied: i subsahariani in coda a Sfax per imbarcarsi (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Questo Paese non ci vuole più", racconta Ahmed Silla, ivoriano. Come lui, migliaia hanno perso il lavoro dopo la stretta contro i "clandestini" Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Questo Paese non ci vuole più", racconta Ahmed Silla, ivoriano. Come lui, migliaia hanno perso il lavoro dopo la stretta contro i "clandestini"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Per un 'imprenditore' impegnato nel settore gestione migranti credo che nessun periodo sarà più proficuo di quello… - LMartinel85 : RT @repubblica: Migranti, effetto Saied: i subsahariani in coda a Sfax per imbarcarsi - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Migranti, effetto Saied: i subsahariani in coda a Sfax per imbarcarsi - repubblica : Migranti, effetto Saied: i subsahariani in coda a Sfax per imbarcarsi - liberomacaco : @antoniomisiani È il popolo fascista con una premier fascista e con un elettorato fascista a cui non fanno nessun e… -