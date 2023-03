Migranti, Cacciari: “In Italia e Europa nessuno ha coscienza pulita” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “nessuno, in Italia come in Europa, può dirsi con la coscienza a posto: sul tema dell’immigrazione e delle stragi in mare siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa vergogna Italiana ed europea”. E’ quanto sottolinea Massimo Cacciari, sentito dalla AdnKronos sull’intervista di Roberto Saviano pubblicata oggi sulla ‘Stampa’ a proposito della tragedia di Cutro, su cui la premier Giorgia Meloni si era detta “con la coscienza pulita” e lo scrittore aveva replicato che “forse lei è indulgente con la sua coscienza”. Accusa Cacciari: “Vorrei davvero capire in cosa si sono differenziati i diversi governi Italiani ed europei che si sono succeduti, rispetto alle tragedie nel ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “, income in, può dirsi con laa posto: sul tema dell’immigrazione e delle stragi in mare siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa vergognana ed europea”. E’ quanto sottolinea Massimo, sentito dalla AdnKronos sull’intervista di Roberto Saviano pubblicata oggi sulla ‘Stampa’ a proposito della tragedia di Cutro, su cui la premier Giorgia Meloni si era detta “con la” e lo scrittore aveva replicato che “forse lei è indulgente con la sua”. Accusa: “Vorrei davvero capire in cosa si sono differenziati i diversi governini ed europei che si sono succeduti, rispetto alle tragedie nel ...

