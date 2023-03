Migranti, Cacciari a Saviano: “Nessuno può dirsi con la coscienza a posto. Né io né lui né le anime belle” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Nessuno, in Italia come in Europa, può dirsi con la coscienza a posto”. Così Massimo Cacciari sull’immigrazione e le ripetute stragi in mare a colloquio con l’Adnkronos. “Siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa vergogna italiana ed europea”. Parole rivolte anche a Roberto Saviano che oggi, intervistato dalla Stampa, ha intonato la stanca litanìa sulle responsabilità del governo. Di fronte alle parole del premier Giorgia Meloni sulla tragedia di Cutro (“ho la coscienza pulita”) lo scrittore militante ha replicato che “forse lei è indulgente con la sua coscienza”. Cacciari a Saviano: Nessuno in Italia e in Europa ha la coscienza a posto L’ex ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) “, in Italia come in Europa, puòcon la”. Così Massimosull’immigrazione e le ripetute stragi in mare a colloquio con l’Adnkronos. “Siamo tutti e dobbiamo sentirci tutti corresponsabili di questa vergogna italiana ed europea”. Parole rivolte anche a Robertoche oggi, intervistato dalla Stampa, ha intonato la stanca litanìa sulle responsabilità del governo. Di fronte alle parole del premier Giorgia Meloni sulla tragedia di Cutro (“ho lapulita”) lo scrittore militante ha replicato che “forse lei è indulgente con la sua”.in Italia e in Europa ha laL’ex ...

