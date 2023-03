Mick Schumacher sempre più ambizioso | “Non mi arrendo e ci credo”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Come sappiamo, il figlio del sette volte Campione iridato, daparla del suo lavoro come della sua più grande passione e della voglia di seguire le orme del padre, che gli ha lasciato una sorta di “dono”, di cui il giovane pilota va estremamente fiero.ha passato due anni con la Haas, come sappiamo, ma oggi è ripartito con una nuova esperienza, completamente diversa. Non è più primo pilota, ha dovuto lasciare quel posto, ed è entrato in un’altra scuderia – quella di Mercedes – al momento con il ruolo di terza guida, e quindi è il pilota cosiddetto di riserva. Un boccone amarognolo per il pilota, che però non si perde d’animo e vuole continuare a seguire i suoi sogni e le sue ambizioni. Quello che è certo è che il figlio del nostro mitico Michael, che ci manca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mimmolnone2 : @mele_16_ Tutto quello che vuoi ma non è pericoloso. Vai a sbattere e ti ritiri, fine. A Jedda stanno curve a 260… - 1000Cuori : ?? Il Personaggio Della Settimana - Mick Schumacher ?? - GJackOMelly : RT @1000CuoriMV: Mick figlio di Michael ??? - 1000CuoriMV : Mick figlio di Michael ??? - Nick_cannonier : @Saetta_McQueen Perché Beganovic deve crescere, Bearman pure. Arthur Leclerc è un bluff alla Mick Schumacher, che p… -

Come sappiamo, il figlio del sette volte Campione iridato, da sempre parla del suo lavoro come della sua più grande passione e della voglia di seguire le orme del padre, che gli ha lasciato una ...Lo sa bene proprio il team americano, che lo scorso anno disputò la gara con una sola monoposto dopo il tremendo incidente occorso adurante le qualifiche. Il valore dell'esperienza ...Così come il sabato di Hülkenberg, alla prima stagione da pilota titolare dopo il 2019, rischiava di valutare ulteriormente in negativo il biennio di, la gara di domenica offre ...

Mick Schumacher: le ultime rivelazioni del figlio del Campione Virgilio Motori

E' tempo di ripartire, la nuova stagione di Formula 1 è già realtà. La scorsa stagione ha visto trionfare Max Verstappen a bordo della sua Red Bull, quest’anno il team Ferrari dovrà impegnarsi per pot ...Il figlio del mitico Michael Schumacher rivela quali sono i suoi programmi per il futuro, ama il suo lavoro e non intende rinunciarci per nulla al mondo ...