Michelle Hunziker, look da giorno più stiloso che mai: jeans skinny e tacchi a spillo, bellissima (Di mercoledì 15 marzo 2023) In attesa di diventare nonna, Michelle Hunziker lascia i fan a bocca aperta sui social con un outfit mozzafiato: il jeans evidenzia il fisico strepitoso. Sta vivendo un momento magnifico la vulcanica Michelle Hunziker, sia dal punto di vista professionale che privato. Una nuova stagione di Michelle Impossibile, il “one woman show” dedicato a lei e ricco di amici e ospiti, ha convinto il pubblico seppur con qualche dato più basso rispetto all’anno scorso. Michelle Hunziker outfit mozzafiato (Fonte IG: @therealhunzigram) – grantennistoscanaNon sono mancate le grandi emozioni, come la reunion di famiglia con Eros Ramazzotti, primo marito e, insieme a lei, futuro nonno. Aurora si appresta a diventare mamma, ormai agli sgoccioli con una gravidanza piuttosto ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 15 marzo 2023) In attesa di diventare nonna,lascia i fan a bocca aperta sui social con un outfit mozzafiato: ilevidenzia il fisico strepitoso. Sta vivendo un momento magnifico la vulcanica, sia dal punto di vista professionale che privato. Una nuova stagione diImpossibile, il “one woman show” dedicato a lei e ricco di amici e ospiti, ha convinto il pubblico seppur con qualche dato più basso rispetto all’anno scorso.outfit mozzafiato (Fonte IG: @therealhunzigram) – grantennistoscanaNon sono mancate le grandi emozioni, come la reunion di famiglia con Eros Ramazzotti, primo marito e, insieme a lei, futuro nonno. Aurora si appresta a diventare mamma, ormai agli sgoccioli con una gravidanza piuttosto ...

