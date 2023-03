Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Michael B. Jordan celebra la carriera di Angela Bassett dopo la sconfitta agli Oscar 2023 #B. #Michael #Jordan #la… - caromqzz : el carlos diciendo que se parece a michael b jordan JAKSJAKDJSKSJSJA - Gabriel64467219 : Se non ci fosse stato Michael Jordan, credo che Mikal Bridges sarebbe il GOAT cestistico per definizione. #gonets - SOCIALnetbest : ?? #Surreal lancia una campagna social con gli omonimi di Ronaldo, Michael Jordan, Serena Williams e Dwayne Johnson… - dchinellato : “Ho tre idoli nella mia vita: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Lei è venuta a Manchester qualche anno f… -

Angela Bassett non ha conquistato l' Oscar 2023 come Miglior Attrice Non Protagonista eB.ha voluto renderle omaggio sui social. L'attore, che ha recitato accanto a lei nei film di Black Panther, ha così espresso ancora una volta tutta la sua ammirazione nei confronti ...L'attrice è recentemente apparsa sul grande schermo in Creed III nel ruolo di Bianca, la moglie del pugile Adonis Creed interpretato daB., che ha anche diretto la pellicola....: "Ok, ti sei allenato per otto ore da solo. Ti sei allenato per otto ore a fare la cosa sbagliata". In alto un reportage video a cura di Francesco Giordano - Ufficio Stampa: Luigi ...

Michael Jordan compie 60 anni Montenapo Daily

Angela Bassett non ha conquistato l'Oscar 2023 e Michael B. Jordan, che ha recitato con lei in Black Panther, ha voluto celebrarne la carriera su Twitter. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 15/03/2023 Angela ...La star di Creed Michael B. Jordan ha voluto rendere omaggio sui social a Angela Bassett, tornata a casa a mani vuote dagli ultimi Oscar.