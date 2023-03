“Mia figlia purtroppo…”. Il dramma di Heather Parisi, cosa succede con Jacqueline. È durissimo quello che viene fuori (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi ha fatto imbestialire la figlia Jacqueline Luna. Dopo la recente intervista della ballerina e cantante a Belve, si sono susseguite una serie di fatti che non possiamo non riportare. Tutto è iniziato dopo che Francesca Fagnani ha chiesto alla Parisi se è felice di essere di fatto la suocera di Ultimo. A quel punto però Heather Parisi risponde: “Ultimo chi, non si di chi tu stia parlando?”. Per chi non lo sapesse infatti, la figlia di Heather, Jacqueline Luna, è l’attuale compagna del cantante romano. Tutto è nato dopo che la brava conduttrice ha iniziato a chiedere informazioni sulle figlie maggiori di Heather Parisi. Come molti sanno, la più grande si chiama Rebecca ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha fatto imbestialire laLuna. Dopo la recente intervista della ballerina e cantante a Belve, si sono susseguite una serie di fatti che non possiamo non riportare. Tutto è iniziato dopo che Francesca Fagnani ha chiesto allase è felice di essere di fatto la suocera di Ultimo. A quel punto peròrisponde: “Ultimo chi, non si di chi tu stia parlando?”. Per chi non lo sapesse infatti, ladiLuna, è l’attuale compagna del cantante romano. Tutto è nato dopo che la brava conduttrice ha iniziato a chiedere informazioni sulle figlie maggiori di. Come molti sanno, la più grande si chiama Rebecca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AzulDea10 : RT @SocialmenteDiv1: Mia FIGLIA a MIA MOGLIE: “Mamma io TI AMO” Mia MOGLIE: “Se lo dici anche al PAPÀ, lo farai felice” Mia FIGLIA: “PAP… - R0BERTFK : @itsmartafk mangia figlia mia - titzbiltz : RT @CCiliberto80: @bluepastello Mia figlia, 4° elementare, fa 5 ore a scuola poi mangia, da i compiti (un paio d'ore) poi va in palestra o… - djfabry70 : @solojuventuss Tra un po' passo di lì per andare a prendere mia figlia a scuola! Ti saluto al volo! - graziacalore : a parte LE PECORE ( non offendere quelle vere) ma quello che è SCANDALOSO E' L'ASSOLUTA INDIFFERENZA DEL GOVERNO!… -