Daniil Medvedev allunga la sua imbattibilità (ora arrivata a quota 17), supera in un match combattutissimo Alexander Zverev per 67 76 75 e approda ai quarti di finale di Indian Wells. E' questo il ...Daniil Medvedev allunga la sua imbattibilità (ora arrivata a quota 17), supera in un match combattutissimo Alexander Zverev per 67 76 75 e approda ai quarti di finale di Indian Wells. E' questo il ...

Mevdedev batte Zverev nonostante la caviglia, avanti Alcaraz SuperTennis

Il pronostico di Medvedev-Zverev, incontro valido per gli ottavi di finale dell'ATP 1000 di Indian Wells: stuzzica la Combo 1+Over 20.5 ...Daniil Medvedev trova Alexander Zverev nella sfida valida per gli ottavi di finale di Indian Wells: Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...