Metro Vanvitelli | esponi l’arte ma mettila da parte

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un concorso pubblico rivolto ai giovani talenti delle arti visive: idea perfetta. Era ora. Si parla tanto di giovani e di quanto bisogna diventare attrattivi per loro affinchè rimangano nelle patrie terre. L’ente promotore è il Comune di Napoli con l’Azienda Napoletana Mobilità e l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sinergia. Termine più che abusato ma questa volta appropriatissimo. Applauso. Le opere dei dieci finalisti di ciascuna edizione del Premio, giunto quest’anno alla quarta edizione, trovano visibilità per un anno negli spazi della stazione della Funicolare Centrale a P.za Fuga. Che si levi una hola d’approvazione. Facile immaginare i luoghi dell’attesa, sia la banchina nella stazione tappezzati d’opere d’arte. Errore. Il castello d’aspettative crolla miseramente a fronte della scelta della sede dell’installazione. Scomodare l‘antico “autor del romanzetto ove si tratta di ...

... da tempo ormai, i residenti, i quali oramai il sabato e la domenica si chiudono in casa, evitando di passeggiare per le strade del loro quartiere, auspicano che, in piazzao nella ...Il servizio in direzione Piscinola riprenderà alle 16.52 da Garibaldi, alle 16.45 da Municipio, alle 16.46 da; in direzione Garibaldi invece alle 16.45 da Materdei, alle 16.45 da Rione ...... Direzione Piscinola: o Ore 16:52 da Garibaldi; o Ore 16:45 da Municipio; o Ore 16:46 da.6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazionie ...