(Di mercoledì 15 marzo 2023)aldellapolitana nel fine settima a Torino per consentire una serie di interventi distraordinaria. Nel dettaglio sabato 18 marzo la chiusura sarà anticipata alle 22, con ultime partenze alle ore 21.30 da entrambi i capolinea e durante la chiusura sarà insull’intera tratta Fermi-Bengasi la lineabus M1S. Domenica 19 marzo, invece, da inizio, alle 7, alle 12.30, lapolitana sarà attiva solo nella tratta Porta Nuova – Bengasi. Da Fermi a Porta Nuova saranno innavette bus sostitutive ed entro le 12.30 lapolitana tornerà a circolare regolarmente sull’intero percorso Fermi-Bengasi. Nelle ore di sospensione del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... torinoggi : Gtt, lavori straordinari sulla metro: questo fine settimana modifiche agli orari e limitazioni al servizio - librogiungla : @MassimoA1966 @giogioppi @elio_vito E perché nn dovrebbe essere un metro di misura?Sulla 'questione migranti' la de… - LuceverdeMilano : ?? Info #Atm #Metro #M2 modifiche al servizio ????? Proseguono i lavori di riqualificazione dell’infrastruttura ??… -

Attenzione agli orari delladi Torino : questo fine settimana, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, saranno attuate alcuneal servizio. S abato 18 marzo , la chiusura sarà anticipata alle 22, con ...... i controller progettati da Sony devono molto al design di Quest 2, tuttavia leapportate ... Giusto per avere undi paragone, il suo predecessore si aggirava sui 610. Il PlayStation VR2 ...... lo scorso 25 ottobre, la sua versione proponendo però delle importanti. Per quanto ...corrispondenti alla quantità massima di energia primaria che gli edifici possono utilizzare per...

Metro, modifiche al servizio nel weekend per manutenzione Nuova Società

Furti in metro, perché le borseggiatrici vengono liberate Il caso ... Forse ti può interessare Il ministro Nordio vuole modificare la legge sulla prescrizione: come potrebbe cambiare la riforma ...Sabato 18 marzo, la chiusura sarà anticipata alle 22, con ultime partenze alle 21.30 da entrambi i capolinea; durante la chiusura sarà in servizio sull’intera tratta Fermi–Bengasi la linea metrobus ...