Metodi per sopravvivere

Ogni volta che le persone mostravano la loro natura contraddittoria io maturavo e diventavo un pochino più adulta. Sotto la superficie ferma prendeva forma la mia capacità di comprendere. Niente a che vedere col giudicare gli altri, secondo me. Era solo un metodo per sopravvivere". A parlare è Hanna, adolescente islandese con un rapporto problematico con il cibo e la tendenza alla riflessione, che si imbatte quasi per caso in Aron Snær, ragazzino undicenne che diventa il centro gravitazionale della sua vita – e non solo la sua. E' proprio questo bambino apparentemente fragile, abbandonato dal padre e con una madre ricoverata in un ospedale psichiatrico, che con la sua purezza e spontaneità riesce a lasciare un segno, delicato e allo stesso tempo inteso, nella vita delle persone che incontra. Oltre ad Hanna, a cui il ragazzino viene affidato dai servizi sociali per ...

